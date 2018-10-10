Oto galericilerine sınav

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak şubat ayında yürürlüğe giren yönetmelikle hali hazırda ikinci el araç satımı yapanlar ve bundan sonra sektörde çalışacak veya iş yeri açacak kişiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Uygulamanın 13 Mayıs itibarıyla başladığına işaret eden Arslan, bu eksikliği gidermek üzere çalışma yaptıklarını belirtti.

