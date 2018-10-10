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Oto galericilerine sınav

SORGUN ilçesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından oto alım satımı yapacaklar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma zorunluluğunun ardından Ticaret ve Sanayi Odası girişimiyle sektörde faaliyet gösterenlere yönelik mesleki yeterlilik sınavı düzenlenecek.

Oto galericilerine sınav

SORGUN ilçesinde, Ticaret Bakanlığı tarafından oto alım satımı yapacaklar için getirilen mesleki yeterlilik belgesi sahibi olma zorunluluğunun ardından Ticaret ve Sanayi Odası girişimiyle sektörde faaliyet gösterenlere yönelik mesleki yeterlilik sınavı düzenlenecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:18
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Oto galericilerine sınav

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak şubat ayında yürürlüğe giren yönetmelikle hali hazırda ikinci el araç satımı yapanlar ve bundan sonra sektörde çalışacak veya iş yeri açacak kişiler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Uygulamanın 13 Mayıs itibarıyla başladığına işaret eden Arslan, bu eksikliği gidermek üzere çalışma yaptıklarını belirtti. 
 

Anahtar Kelimeler:
Oto Galericilerine Sınav
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