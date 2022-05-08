Oto faresi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat il merkezinde 30 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında meydana hırsızlık olayları ile ilgili olarak, 30 Nisan günü gece saatlerinde ikamet önünde kilitli halde bulunan Tofaş marka aracın çalınması, 01 Mayıs tarihinde ise ikamet önünde kilitli halde bulunan Renault marka aracın çalınması, yine aynı gün ikamet önünde kilitli halde bulunan Tofaş marka araç içerisinden bin 400 lira paranın çalınması olayları ile ilgili olarak yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayına karışan 27 yaşındaki B.A. isimli şahıs yakalandı. Olaylar ile ilgili Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş kısım ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan Tofaş marka araç Çatak Mezarlığı içerisinde terk edilmiş halde bulunurken araç sahibine teslim edildi. Ayrıca çalınan Renault marka aracın Çorum ili Sungurlu ilçesinde olduğu tespit edilerek Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışılarak, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.A. 27 isimli şahıs çalmış olduğu araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.