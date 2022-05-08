Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Oto faresi yakalandı

Yozgat’ta iki otomobil ve bir otomobilden de para çaldığı iddia edilen B.A. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda yakalandı.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:20
Oto faresi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Yozgat il merkezinde 30 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında meydana hırsızlık olayları ile ilgili olarak, 30 Nisan günü gece saatlerinde ikamet önünde kilitli halde bulunan Tofaş marka aracın çalınması, 01 Mayıs tarihinde ise ikamet önünde kilitli halde bulunan Renault marka aracın çalınması, yine aynı gün ikamet önünde kilitli halde bulunan Tofaş marka araç içerisinden bin 400 lira paranın çalınması olayları ile ilgili olarak yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayına karışan 27 yaşındaki B.A. isimli şahıs yakalandı. Olaylar ile ilgili Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş kısım ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan Tofaş marka araç Çatak Mezarlığı içerisinde terk edilmiş halde bulunurken araç sahibine teslim edildi. Ayrıca çalınan Renault marka aracın Çorum ili Sungurlu ilçesinde olduğu tespit edilerek Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışılarak, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen B.A. 27 isimli şahıs çalmış olduğu araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Oto Faresi YakalandıIl Emniyet MüdürlüğüOperasyonYozgat İl Emniyet Müdürlüğü AsayişYozgatIlerigazetesiHaber08MayısPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Yavrular kurtarıldı
Yavrular kurtarıldı
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
istişare etti
istişare etti
Fuara özel çekiliş
Fuara özel çekiliş
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim