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Otizme mavi ışık yak

Yozgat Şehir Hastanesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve Nisan Ayı Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret etti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:51
Otizme mavi ışık yak

Farkındalık ayı kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve hastane yönetimi öğretmen ve öğrencileri yanlız bırakmadı. Ziyaretin ardından farkındalık gününe dikkat çeken Yozgat Şehir Hastanesi ekibi poliklinik önünde pankart açıp mavi balonları gökyüzüne bıraktılar. Yapılan etkinliklerin ardından Kozan, "Sadece bir gün değil her zaman otizmin farkında olduğumuzu ve onların sorunlarının çözümünde elimizden geleni her zaman yapacağımızı belirtmek istiyorum. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün tüm dünyada duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum" dedi.

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