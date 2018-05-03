Otele 2 litre su

Meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddesinde yer alan bir otelin Termal su talebi için hazırlanan rapor okunarak oybirliği ile kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Osman Biçer meclis üyelerine okudu. Biçer, Eskipazar Mahallesi’ne Koç Emek İnşaat tarafından yapımı planlanan 150 odalı, 2 kapalı yüzme havuzlu termal otel için 5 litre saniye yer altı suyundan faydalanmak için otel sahiplerinin talepte bulunduğunu hatırlattı. İl merkezinde YG-3 kuyusunun debisi 8 Litre saniye sıcaklığı ise 32 derece, YG-4 kuyusunun debisi ise 4 Litre saniye olup su sıcaklığı ise 28,5 derece olduğunu vurgulayan Biçer, ‘’Ancak söz konusu kuyulardan elde edilen sıcak su Kadınlar Aquapark Termal tesislerinde kullanılıyor. Bu nedenle Koç Emek tarafından yapılacak olan inşaatın 1 kapalı havuz için inşaat ruhsatının alınması, yatırım programının İl Özel İdaresine teslim edilmesi. İl Özel İdaresince hazırlanacak protokol hükümleri çerçevesinde başka bir şirkete veya şahsa devredilmemek üzere Koç Emek İnşaat Ticaret ve Sanayi Limitet Şirketine 2 Litre saniye termal su için iki yıllık ön tahsis yapılabilir’’ dedi.

Komisyon başkanı Osman Biçer’in okuduğu komisyon raporu oy birliği ile karara bağlanarak Koç Emek tarafından yapılacak olan Termal otel için 2 litre saniye suyun verilmesi kararlaştırıldı.