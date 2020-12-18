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Otelde cesedi bulundu

YOZGAT’ın tanınmış simalarından birisi olan 57 yaşındaki Özkan Pekdemir, yaklaşık 1,5 yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu.

18 Aralık 2020 Cuma 00:51
Otelde cesedi bulundu

Pekdemir'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay, dün sabah saatlerinde Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otel görevlileri, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Özkan Pekdemir'in odasına girdi. Pekdemir'in hareketsiz şekilde yattığını gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Pekdemir'in öldüğü tespit edildi. Pekdemir'in cesedi, savcının yaptığı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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Otelde Cesedi Bulundu
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