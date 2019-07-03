OTEL YENiLENiYOR

Yozgat Valisi Kadir Çakır, bina mülkiyetinin Yozgat İl Özel İdaresine ait olduğunu, Yozgatlı iş insanı Yaşar Güder tarafından işletildiğini hatırlattı. Otel tadilatı ile ilgili incelemede bulunan Vali Çakır, işletmeci ve otelin tadilatını yapan yüklenici firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çamlık Milli Parkın Yozgat’ın göz bebeği olduğunu belirten Vali Çakır, “Doğal güzelliği, endemik bitki çeşitliliği, bol oksijeni, çeşitli canlı türleri, 400-500 yıllık çam ağaçları ve Türkiye’nin ilk milli parkı olma özelliği taşıyan 264 hektar alana sahip Çamlık Milli Parkı, ilimizin göz bebeği. Burayı korumak, kollamak, tanıtımını iyi yapmak ve insanları buraya çekmek lazım... Gerek Yozgat merkez ve ilçeleri, gerekse il dışından herkesin buraya gelip bu güzelliği görmesi lazım. Çamlığımızın güzelliğini görsünler ve oksijenini solusunlar. Burada bulunan 68 odalı otelimiz de müşterilerine en iyi hizmeti vermek için büyük bir tadilattan geçerek adeta sıfırdan dizayn ediliyor” dedi. İşletmeci Yaşar Güder ise otelin baştan aşağı yenilendiğini, tadilatın en kısa sürede biteceğini ve 4 yıldızlı olarak hizmet vereceğini söyledi.