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OSB’ye onay verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğazlıyan ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili kararı onayladı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:46
OSB’ye onay verildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’ne bakanlık onay verdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi projesine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandığını, 357 sicil numarası ile tüzel kişiliğini alıp resmi olarak kurulduğunu söyledi. Başkan Coşar, ‘’Boğazlıyan’da katma değeri yüksek yatırımın oluşmasında desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev alan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım ile Şube Müdürleri Hakan Yıldız, Serkan Duman, Eyüp Güder ve Bahattin Yıldız’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayaldi gerçek oldu’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
OSB’ye Onay Verildi
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