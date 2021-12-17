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OSB’ye Eğitim Merkezi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesinde, Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:02
OSB’ye Eğitim Merkezi

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatları sunulması, bu amaç doğrultusunda mesleki, teknik eğitim alan bireyleri istihdama hazırlanmasının hedeflendiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Mesleki ve teknik eğitim sistemi, paydaşlarla iş birliği içinde sektörlerin ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenerek, geliştirilmekle birlikte ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına, meslekî değerlere sahip, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. OSB'lerdeki paydaşlarla mesleki ve teknik eğitim kurumları mesleki becerilerinin geliştirilmesi açısından öğrencilere çok çeşitli imkânlar sunabilmektedir’’ dedi. Yazıcı, bu kapsamda Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Organize Sanayi Bölgesinde İrtibat Bürosu kurulduğunu bildirdi. Açılışta, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Mahmut Karaağaç, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgan ve müdür yardımcıları hazır bulundu.  İrtibat Bürosunun, üretimin merkezi olan Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sektör temsilcileri bir arada bulunduğu, öğrencilerin staj ve işbaşı eğitimleri için daha fazla fırsat bulmalarının irtibat bürosu işbirliği ile gerçekleştirileceğinin altı çizildi.

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