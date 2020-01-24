OSB’ye adım adım

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Yer Seçimi’ ile ilgili komisyonun üyelerinin, önceki gün toplanarak, çalışmalarına başladığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri Hakan Yıldız, Utku Bayrak, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar başkanlığında, toplam 21 üyeden oluşan yer seçimi komisyon üyelerinin katılımlarıyla incelenen Organize Sanayi Bölgesi alanı hakkında istişare, değerlendirme ve görüş alışverişinin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, Boğazlıyan OSB yer seçimi ve önerilen alan hakkında komisyonu bilgilendirdi. Belediye Başkanı Coşar, ilçenin ekonomik refahını artırmak, üretim yapma, gençlere istihdam sağlamak, gelişen, büyüyen, modern, daha yaşanabilir, umut dolu aydınlık bir gelecek inşa etmek adına, ısrarla üzerinde durduğu Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük mesafeler alındığını kaydetti.