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OSB’DE ÜRETiME DEVAM

Yozgat valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısının ardından, üretim faaliyetlerini sürdüren tesisleri ziyaret edip, üretimleriyle ilgili bilgi aldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:58
OSB’DE ÜRETiME DEVAM

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu’nun olağan toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, OSB’nin mevcut durumu değerlendirilip, sorunlar, talepler masaya yatırıldı. Yozgat OSB’de bulunan 89 sanayi parselinden 83’ünün tahsisli olduğu bu parseller üzerinde 36 firmanın çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiği aktarıldı. 2 bin 800 kişinin tesislerde istihdam edildiğini bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, yönetim kurulu toplantısı sonrasında üretimini sürdüren tesisleri ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Polat, Yozgat'ta üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan insanların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Polat, OSB'de iş makineleri için yedek parça üretimi yapan, 35 kişiye istihdam sağlayan SBK firmasını ziyaret ederek, işletme sahibi Musa Kaya'dan bilgi aldı. Vali Polat daha sonra hastane ekipmanları üretimi yapan ve 70 kişiye istihdam sağlayarak ürünlerini 70 ülkeye ihraç eden Arşimed Medikal tesisini ziyaret etti. Vali Polat, işletme sahibi Faysal Gökgöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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