OSB’de durmak yok

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat OSB Müdürü Erdoğan Öztürk, Vali Ziya Polat’a OSB’de faaliyetini sürdüren tesisleri toplantı sonrasında gezdirip, bilgi verdi. Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezen Vali Polat, Okul Müdürü Elif Tümgan'dan okulla ilgili bilgi aldı, staj gören Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ile bir araya geldi. Vali Polat, daha sonra 318 kişiye istihdam sağlayan ve başta İspanya, Portekiz, Çin gibi ülkelere tekstil ihraç eden, yurtiçinde de ünlü markalara üretim yapan, Ritim Tekstil'i ziyaret ederek yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yozgat OSB 2014 yılından bu yana 3 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Ritim Tekstil Fabrikası'nda 310 kişiye istihdam sağlanıyor. Fabrikanın Müdürü Turan Laçin, yılda yaklaşık 4 milyon giysi ürettiklerini, üretimin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyledi.