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OSB YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret ederek Organize Sanayi Bölgelerine yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

03 Mart 2022 Perşembe 00:07
OSB YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile birlikte Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret etti. Ziyarette Yozgat Organize Sanayi Bölgelerine yatırım yapmayı planlayan iş insanlarının Yozgat İş Seyahat planı konuşuldu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve heyetini yatırım yapılacak bölgeleri incelemek üzere Yozgat’a davet etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyareti sonrasında İleri Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, Ankara Sanayi Odası ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak tecrübe paylaşımı yaptıklarını söyledi. Yeni kurulan ve kurulacak olan Organize Sanayi Bölgelerine yatırımcı getirebilmek, bölgeyi oluştururken daha planlı bir şekilde hareket etmek için Ankara Sanayi Odası Başktanı ile görüşme yaptıklarının altını çizen Çelik, ‘’Yozgat’ın Ankara’ya yakın olmasından dolayı Ankara Sanayi Odası ile iş birliği yaparak yatırımcıları Yozgat’a çekmek istiyoruz. Bunun için de Ankara Sanayi Odası ile irtibatta olan firmalar ile görüşmeler sağlayacağız. Yozgat’ı onlara tanıtacağız. Önümüzdeki günlerde de bir araya geleceğiz. Yozgat sanayisinin gelişmesi, Yozgat ekonomisinin büyümesi için ileride ortak yapacağımız projelerde olacak. Ankara Sanayi Odası da her konuda bizlere destek olacaklar. Tecrübelerinden bizleri faydalandıracaklar ve onlara gelen yatırımcıları, iş kurmak isteyen sanayicileri bizlere de yönlendirecekler’’ dedi. 

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