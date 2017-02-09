OSB için tahsis!

Yozgat-Sorgun arasında yaklaşık 150 hektar alana kurulacak Bozok Organize Sanayi Bölgesi, 3. OSB kuruluş protokolü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişiliği kazandırılmıştı.

Yozgat Valiliğinin yakından takip ettiği ederek, yönetim kurulu ve müdür atamasının yapıldığı Bozok OSB için arsa tahsis talebi İl Genel Meclisi’ne sunuldu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç imzasıyla sunulan tahsis talebinde, İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan 4 ayrı arsanın Bozok OSB’ye tahsisi istendi.

Yozgat İl Özel İdaresi Şube Müdürü İsmail Arslan, tahsisi istenen arsalar hakkında bilgi verdi. Arslan, Bozok OSB’nin yapılması planlanan bölgede il özel idaresine ait 12 bin 350 metrekare alanın bulunduğunu belirterek, “Bölgede İl Özel İdaresi’nin 4 ayrı arsası yer almaktadır. Yine bölgede Hazineye ve özel mülkiyet arsaları bulunmaktadır. Yasa gereği hibe ve satış yapılamıyor. Bu yüzden 25 yıllığına tahsisi gerekiyor” dedi.

Sorgun İl Genel Meclis Üyesi Ali Ünlü ve Mesut Kılıç, arsa tahsisi için bir bedel konmasının uygun olacağını ileri sürdüler. Tahsis nedeniyle sıkıntı yaşanabileceğini ifade eden meclis üyeleri 25 yıl sonra konunun tekrar gündeme gelebileceğine vurgu yaptılar.

AK Parti Grup Sözcüsü Tayfun Demirel, tahsis talebinin görüşülerek, değerlendirilmek üzere İl Özel İdaresi Komisyonu’na havale edilmesini istedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz’ın yaptığı oylama neticesinin ardından tahsis talebi görüşülmek üzere İl Özel İdaresi Komisyonu’na oy çokluğu ile havale edildi.