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OSB için görüş alışverişi

BOĞAZLIYAN İlçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

OSB için görüş alışverişi

BOĞAZLIYAN İlçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
OSB için görüş alışverişi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Başkan Coşar, ‘’Ziyarette, ekonominin can damarı olan Boğazlıyan’ımıza katma değer katacak, Organize Sanayi Bölgesi projemiz hakkında görüş alışverişinde bulunarak, çeşitli konular hakkında ise istişarelerde bulunduk. Kendilerine sohbeti, güleryüzü ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Her geçen gün gelişen, büyüyen, modern, daha yaşanabilir bir Boğazlıyan’ımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

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