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OSB HIZ KESMEDEN

Boğazlıyan ilçesinde kurulması planlanan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bürakratik işlemlerin hız kesmeden devam ettirildiği açıklandı.

30 Ekim 2020 Cuma 00:12
OSB HIZ KESMEDEN

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçenin büyümesine, gelişmesine, yatırım iklimine büyük katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Coşar, ‘’Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yakın ilgisi, katkı ve desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. Coşar, Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgesi projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak, 357 sicil numarası ile tüzel kişiliğini aldığını bildirdi. Coşar, ‘’Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin tescili alındıktan sonra müteşebbis heyet ve yönetim kurulu toplantıları yapılmış imza sirküleri çıkartılmış ve vergi numarası alınmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza MEYDİP portalı başvuru sürecimizin ardından kullanıma açılmıştır. Bu süre zarfından bu günümüze kadar, projemizin plan aşamaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne ait, haritalar onaylanmıştır. Zemin etüd çalışmaları parselasyon imar uygulamaları için ilgili kurumlarımızla irtibata geçilmiştir’’ diye konuştu. Başkan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ne ait WEB sitesi, resmi KEP ile kurumsal sosyal medya adreslerinin alındığını, Organize Sanayi Bölgeleri üst kuruluşunun (OSBÜK) üyesi olunduğunu bildirdi. Coşkun, ‘’Yakın zaman dilimi içerisinde, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin zemin etüdü çalışmaları başlayacak olup, ardından ise alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başlanacaktır. 9 adet özel mülkiyet taşınmazın tapuda Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilmek üzere, kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı alınmıştır’’ ifadelerini kullandı.

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OSB HIZ KESMEDEN
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