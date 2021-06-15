OSB HIZ KESMEDEN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden giden Belediye Başkanı Gökhan Coşar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Boğazlıyan'da yapımı devam eden Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile diğer yatırımlara ilişkin konular görüşüldü. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, birlikteliği, gönüllülüğü, dayanışmayı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla sık sık bir araya gelerek, ilçede yapılan ve yapılması düşünülen çalışmaların genel değerlendirmesini yapıp, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili altyapı çalışmaları ile diğer büraratik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi. Ziyarette, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile birlikte, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Yamaçlı Belediye Başkanı, Şaban Altuntaş, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük de yer aldı ve başkanlar beldeleriyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, Kadın Kolları Başkanı Gülten Ulusoy, Gençlik Kolları Başkanı Tolga Altunpolat ile İl Genel Meclis üyeleri Mikayil Demir Muktat Erdem de heyette yer aldı, Boğazlıyan'a verdikleri destekten ötürü Oktay'a teşekkürlerini iletti.