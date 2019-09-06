Oryantasyon eğitimi başladı

Yozgat merkez ve ilçelerindeki İlk ve Ortaokullarda eğitime başlayan kimi minikler, ailelerinden ayrılırken zor anlar yaşadı. Aileleriyle vedalaşarak sıralarda yerini alan öğrenciler, öğretmenleriyle tanıştı. Beşinci sınıf öğrencileri ise, uzun bir yaz tatilinin ardından arkadaşlarıyla buluşmaktan memnundu. Yozgat il genelinde 5 bin 733 okul öncesi, 5 bin 311 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 5 bin 480 beşinci sınıf öğrencisi, 6 bin 183 dokuzuncu sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 22 bin 707 öğrenci, dün başlayan oryantasyon eğitimini bugün tamamlayacak. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Ortaokulunda oryantasyon eğitimine katılan öğrencileri yalnız bırakmayarak, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile birlikte sınıf ziyaretinde bulundu. Öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşıp, miniklere çikolata ikramında bulunan Yazıcı, velilerle de sınıflarda bir araya gelerek, anne ve babaları her zaman okulda görmekten mutluluk duyacağını dile getirdi. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir süre sohbet eden Yazıcı, eğitim camiasına, velilere, öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileyerek, ziyaretini sonlandırdı.