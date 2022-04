Orucun dünya ve ahiret kazançları

Yaratanın kullarından istediği her şey yine onlar içindir. Son din İslam ile bize gönderilen her şey kendi menfaatimiz içindir. İtikat, ibadet ve ahlak alanında İslam Dininin inananlardan istemiş olduğu her şeyde nice hikmetler vardır. İbadetle geçirilen bir hayat ile ibadetsiz geçirilen bir hayat arasında birçok farklılıklar vardır. Kişi ibadetlerini yaptığı müddetçe, Yaratanını kendisinden istediği şeyleri hayata aktardığı müddetçe dünya ve ahiret huzurunu yakalayabilmektedir. Nefsin sakinleşmesi, bedenin dinlenebilmesi, manevi hayatın olgunlaşmasının en güzel yollarından biri ise Oruçtur.

Oruç sadece Allah rızası için imsak vaktinden güneş batıncaya (iftar vaktine) kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Akıllı, buluğ çağına erişmiş Müslüman’ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Bakara Süresinde peş peşe gelen 183-185 ayetlerinde öncelikle oruçtan bahsedilmekte, orucun İslam Dininden önceki dinlerde de emredile gelen bir ibadet olduğuna vurgu yapılmakta, sonra Ramazan ayının fazileti dile getirilerek farz olarak tutulacak orucun bu ayda tutulması emredilmektedir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (1)

Çocuklara Ayetli hikayeler

“Yardım”

Hayriye teyze adında yaşlı, kimsesiz bir kadıncağız vardı. Koca bir bahçenin içindeki evinde tek başına yaşardı. Bir gün Hayriye teyze bahçede çalışırken yoldan geçen bir yabancıyla karşılaştı. “Aman teyze,” dedi yabancı, “Şu yaşlı halinle senin işin mi bahçede çalışmak ? Yok mu bahçe işlerini yapacak bir evladın?”

“Yok,” dedi kadıncağız.

“Bir konu komşu?”

“O da yok.”

“E bir akraba, eş dost?”

“Yok evladım,” dedi.

“İyi de teyze, bu koskoca evde, koca bahçede sen nasıl yalnız yaşıyorsun? Bir yardıma ihtiyacın olduğunda ne yapıyorsun?”

“Evladım,” dedi teyze, “Ben her namazımda Rabbime “Yalnız sana ibadet ederim, yalnızca senden yardım dilerim” diyorum. Rabbim varken başka yardımcıyı neyleyeyim? Ne zaman dara düşsem, O bana bir yardım kapısı açar”.

Yabancı, teyzenin imanı karşısında çok duygulandı.

“Yapılacak işin var mı teyze ? Sana yardım edeyim,” dedi.

Yaşlı teyze güldü.

“Kışa odun kesilmesi lazımdı, oğul. Sabah aklıma geldi de acaba Rabbim bana yardım için kimi gönderecek diye düşünüyordum. Demek senmişsin. Gel de odunluğu göstereyim” dedi. Yabancı kollarını sıvadı, teyzenin peşine düştü.

Fatiha Suresi-5.Ayet “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”

Çocuklara Hadisli hikayeler

“Hayalet”

Tacirin biri, geç vakit eve dönüyordu. Geceyi duvarın dibinde geçirmeye çalışan yaşlı bir zenci gördü. “Çocuklarımız korkar.” Diye zavallıyı kimse evine almamıştı. Tacir ona sıcak çorba, tertemiz çamaşır ve yatacak bir oda verdi.

Pencere kenarında uyuyan zenci, gece yarısı irkilerek uyandı. Hafif ay ışığında, iki haydut pencereden içeri süzülmeye çalışıyordu. Taciri öldürecek, paralarını çalacaklardı. Zenci ellerini kaldırarak:

-Heey! Ne yapıyorsunuz, diye haykırdı.

Onu bembeyaz don, gömlek içinde gören haydutlar:

-Annee!.. Burada hayalet var, diye kendilerini dışarı attılar. Birinin ayağı kırıldı, ötekinin başı yarıldı. Gürültüye uyanan ev halkı, haydutları yakaladı. Peygamber’imiz ne güzel buyurmuş: “İnsan kardeşine yardım ettiği sürece Allah’da ona yardım eder.”