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Oruç Fidyesi

Yozgat Müftülüğü, Oruç Fidyesinin kimlere verilebileceği konusunda müminleri bilgilendirdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:01
Oruç Fidyesi

YOZGAT Müftülüğü, çeşitli nedenlerden dolayı oruç ibadetini yerine getiremeyenlerin vermeleri gereken ‘Oruç Fidyesi’ ile ilgili fetvada bulundu. Müftülüğün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Oruç fidyesinin, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilebileceği belirtildi. Açıklamada, ‘Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Oruç Fidyesi
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