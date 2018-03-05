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Ortaya karışık alkışlandı

YOZGAT Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu Yerköy ilçesinde de büyük beğeni topladı.

Ortaya karışık alkışlandı

YOZGAT Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Ortaya Karışık’ adlı tiyatro oyunu Yerköy ilçesinde de büyük beğeni topladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Ortaya karışık alkışlandı

Burak Öngel’in yazıp yönettiği oyun, Yozgat İl Kültür Müdürlüğü’nde sahnelendikten sonra hazırlanan program dahilinde il içi turne etkinliklerine başladı. İlk olarak Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda sahne alan oyun büyük beğeni ile izlendi. Ortaya Karışık adlı tiyatro oyunu, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezinde de sahne aldı. Oyun, 9 Martta Sorgun, 16 Martta Şefaatli, 30 Martta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre Merkezi, 31 Martta Çekerek’te sahnelenecek.

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