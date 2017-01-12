Ortak kutlama

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası’nın ev sahipliğinde Desti Restoran’da Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun ve Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Yozgat Elektrikçiler Odası Başkanı Abdullah Potuk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Serhat Alper, Yozgat’ta görev yapan gazeteciler katıldı.





Yozgat Kahvehaneciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyup Coşgun, gazeteciliğin zor ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Gazeteci, halkın gözü, kulağıdır. Gazeteci bir şehrin, bir yerin tanıtılması, eksiklerin giderilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Gece gündüz, yaz kış demeden sürekli görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum” dedi.



