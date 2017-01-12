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Ortak kutlama

12 Ocak 2017 Perşembe 06:35
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Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Yozgat’ta görev yapan gazetecilere bir araya gelip gazetecilerin gününü kutladı.

Ortak kutlama
Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası ile Yozgat Veteriner Hekimler Odası’nın ev sahipliğinde Desti Restoran’da Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun ve Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, Yozgat Elektrikçiler Odası Başkanı Abdullah Potuk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Serhat Alper, Yozgat’ta görev yapan gazeteciler katıldı. 

Yozgat Kahvehaneciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyup Coşgun, gazeteciliğin zor ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Gazeteci, halkın gözü, kulağıdır. Gazeteci bir şehrin, bir yerin tanıtılması, eksiklerin giderilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda önemli görevler üstlenmektedir. Gece gündüz, yaz kış demeden sürekli görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum” dedi. 

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, basının öneminin 15 Temmuz’da bir kez daha görüldüğünü belirterek, gazetecilerle bir araya gelmek amacıyla program yaptıklarını söyledi. Anteplioğlu

"Basın, aydınlatıcı, iyi ve doğruyu tarafsızca gösteren, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan bir güçtür. Basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlenmiş durumdadır. Şehrimizde görev yapan gazetecilerimiz bu görevi başarıyla sürdürmektedir" dedi. Konuşmaların ardından gazetecilere yemek ikram edildi. Daha sonra Yozgat’ın genel durumu konuşuldu ve yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişine bulunuldu.

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