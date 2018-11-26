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Ortak çalışma yapacaklar

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği ile Yozgat Folklor Araştırma ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek, birlikte program yapma ve birlikte çalışma kararı aldı.

Ortak çalışma yapacaklar

YOZGAT Şairler ve Yazarlar Derneği ile Yozgat Folklor Araştırma ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek, birlikte program yapma ve birlikte çalışma kararı aldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:32
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Ortak çalışma yapacaklar

 Her iki dernek de Halk Kültür'ünü araştırma, Yozgat'ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere sözleşti. Birlikte olmak üzere ilk program Hayri İnal Konağı'nda gerçekleştirildi. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu ile Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler iki Derneğin birlikte çalışma kararından duydukları memnuniyeti dile getirip, başarı dileğinde bulundu. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın ve Folklor Araştırma ve Kültür Derneği Başkanı Yakup Arslan programı birlikte takdim edip katılımcılara teşekkür etti. 

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Ortak çalışma Yapacaklar
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