'Ortak akla önem veriyoruz'

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı ziyarette Gökhan, kendilerinin ortak akla önem verdiklerini basın ile, STK’lar ile vatandaşlar ile sürekli istişare içerisinde olacaklarının altını çizdi. AK Partinin kadrolarının her an seçim olacakmış gibi hazır dinamik bir yapıda olması gerektiğine vurgu yapan Gökhan, kendilerinin bu dinamikliği korumak adına bir canlılığı sağlamak adına partilerinin Gençlik Kollarından ve Kadın Kollarından da yönetimlerine arkadaşları davet ettiklerini söyledi. Gençlik Kollarından 3 arkadaşının kendilerinin yönetimine geçtiği belirten Gökhan, ‘’Yönetimimizi oluştururken toplumun her kesimizden arkadaşlarımızı dahil ettik. Daha sonra teşkilat çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda bizim partimizin temel yapı taşı diyebileceğimiz mahalle başkanlarımız var. Köylerimizin de dahil olmasıyla birlikte 27 tane mahallemiz bulunmakta. Mahallelerimizin hepsine başkanlarımızı atadık. Başkanlarımızı atarken mevcut yapıyı koruyarak mahallelerimize başkanlarımızı atadık. Partimizde yaşanan bayrak değişimi bizlerde de yeni bir heyecana dönüştü. Bizler İl başkanımızla, kadın kolları başkanımızla, gençlik kolları başkanımız ve yönetimlerle her zaman uyum içinde çalışıp birlik ve beraberlik duygusu içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Biz ortak akıl ve istişareye çok önem veriyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz zor dönemler de bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bizler basınımız olsun STK’larımız olsun Bozok Üniversitemiz olsun bizler için oldukça değerli. Bu anlamda herkesle ortak fikir içinde ilerleyeceğiz. Objektif analizler bizler için oldukça önemli. Yapmış olduğumuz toplantılarda her zaman siyasi büyüklerimiz ile istişare halinde olduk. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Soysal ve Milletvekilimiz Yusuf Başer, İl başkanımız, belediye başkanımız ve diğer siyasi alanda ki büyüklerimizle birlikte istişare ederek yönetimimizi oluşturduk. Bundan sonraki süreçte de istişarelerimize devam edeceğiz. İl Başkanımız, Belediye Başkanımız ve il genel meclis başkanımızla istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Önümüzde ki hafta da inşallah Milletvekilimizle tanışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Adalet Bakanımızla da programlarının yoğunluğuna göre bilgi verip en kısa zamanda ziyaret edeceğiz. Bizim genel olarak çalışmalarımız bu şekilde. Yeni dönemde Yozgat’ımıza özelliklede Merkezimize bir hizmet kazandırılacaksa bu ortak aklın bir istişarenin fikri olsun işitiyoruz’’ dedi.