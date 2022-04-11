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Örnek teşkilat

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:13
Örnek teşkilat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Murat Esertük ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Emniyet Müdürü Esertürk, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladı. Esertürk, emniyet teşkilatının dünden bugüne büyük bir kararlılıkla geldiğini belirterek, "Her geçen gün kendisini geliştiren dünya ülkelerine örnek bir teşkilat olduğunu kanıtlayan kocaman bir aileyiz." dedi.
Konuşmanın ardından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'ince yıl dönümü kapsamında açılan stantlar gezildi. •aa•

Anadolu Ajansı

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