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Örnek Proje heba olmasın!

-MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kabalı Meyve bahçesinin Türkiye’ye örnek gösterildiğini hatırlatıp, mağduriyetin giderilmesini istedi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 00:17
Örnek Proje heba olmasın!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde örnek bir projenin yürütülmekte olduğunu, Yozgat açısından önemsedikleri, değer verdikleri, örnek bir proje olan ‘Meyvecilik Entegrasyon Projesi’nin heba edilmemesini istedi. Sdef yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Köyde yaşayan 600 çiftçinin arazileri birleştirilerek devasa bir meyve bahçesi meydana getirildi. Araziler, Kaymakamlık marifeti ile köylülerimizden kiralandı. Daha sonra işletmesi özel bir şirkete devredilerek faaliyetler sürdürüldü. Bu gün bizi arayan ilçe başkanımız ve köylülerimizden yaşadıkları sıkıntıları öğrendik. İşletmeci firmanın neredeyse her yıl köylülerimizden kiraladıkları arazilerin bedelini vaktinde ödemeyerek mağduriyet yaşattıklarını öğrendim. Çiftçinin elindeki tüm araziyi alacaksın. Arazisi olmadığı için yem, saman gibi girdileri üretemediğinden hayvancılık yapma imkân ve kabiliyetleri de ortadan kalkacak. Arazisinin kirasını ödemezseniz bu 600 aile ne yapacak’’ dedi.

ÇÖZÜM ARAYACAĞIZ

Milletvekili Sedef, konuyu Yozgat Valisi ile görüşüp, sorunun çözümü noktasında çözüm yolları arayacaklarını kaydetti. Sedef, ‘’Köylümüz müsterih olsun bu firma işletmeyi yapamıyorsa yapacak birileri bulunur ya da köylümüz kendisi işletir. Şahsım adına bu projeyi çok önemsiyordum. 2020 yılı Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde Partim MHP adına yaptığım konuşmada bu projeyi tüm milletvekillerimize örnek göstermiştim. Konuşmamda ‘Şehrim Yozgat'ta örnek bir proje var: Meyvecilik Entegrasyon Projesi. Yozgat'ımızın Kadışehri Kabalı köyünde uygulanan bu projeyle bin 800 parsel birleştirilerek 5 bin 640 dekar büyüklüğünde devasa bir meyve bahçesi oluşturuldu. Bu alandan çok olumlu sonuçlar alınıyor. Hatta bu diğer ilçelerimizde 14 ilçemizde ve ülkemizin diğer bölgelerinde de uygulanırsa ülkemiz adına faydalar sağlayacağını düşünüyoruz’ demiştim. Örnek proje böyle heba edilir. Köylümüz mağdur edilirse, bu proje başka yerlerde uygulanamaz hale gelir.

Ülkemiz için örnek gösterdiğimiz bu projeyi kimsenin heba etmesine izin verilmemelidir’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 07.05.2020 00:20
Anahtar Kelimeler:
Örnek Proje Heba Olmasın!
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