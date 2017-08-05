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Örnek imam…

Yozgat Kaleliler Cami İmam Hatibi Feyzullah Şimşek, yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte yaptığı desteklerden dolayı önce Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti, daha sonra Simit Sarayı’nda öğrencilerine çay ikram etti. 

Örnek imam…

Yozgat Kaleliler Cami İmam Hatibi Feyzullah Şimşek, yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte yaptığı desteklerden dolayı önce Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti, daha sonra Simit Sarayı’nda öğrencilerine çay ikram etti. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Örnek imam…

Geçtiğimiz hafta içerisinde Kaleliler Cami'inde Yozgat’ta örnek olacak bir bilgi yarışması düzenlenmişti. Yaz Kur’an Kursu’na katılan 40 öğrenci düzenlenen bilgi yarışmasında mücadele ederken, aldıkları hediyelerle yüzleri gülmüştü. 
Yarışmanın düzenlenmesinin yanı sıra esnaf ve çeşitli kurumların desteği ile aldığı hediyelerle öğrencilerin yüzlerini güldüren Kaleliler Cami İmam Hatibi Feyzullah Şimşek, bu kez de öğrencilerine farklı bir gün yaşattı. 
Şimşek, öğrencileri ile birlikte ilk olarak Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti. Şimşek, öğrencileri adına sağladığı desteklerden ötürü Arslan’a teşekkür etti. 
Şimşek ve öğrencilerinin ikinci mekanı Simit Dünyası oldu. Burada öğrencilerine çay ve simit ikram eden, sağladığı katkılardan dolayı tüm Yozgat esnafına ve yöneticilere teşekkür etti. 
 

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