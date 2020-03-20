Örnek davranış

Baran, klinik ortağı Veteriner Hekim İhsan Koçak ile birlikte aldıkları kararla ücretsiz dezenfektan dağıtımı yaptı. Baran, ülkemizin bu zor günlerinde kendilerinin de elinden gelen ne ise onu yapmaya çalıştıklarını bildirdi. Baran, ‘’Klinik olarak sadece müşterilerimize değil talep eden herkese ücretsiz dezenfektan dağıtımı yaptık. Vetmen Veteriner Kliniği olarak üç günde bin 865 litre dezenfektan hediye ettik. Ücretsiz dezenfektan dağıtımımız devam ediyor. Bu zor süreci birlikte sağlıkla atlatacağımıza inanıyoruz. Olumlu yada olumsuz geri dönüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Hayat paylaşınca güzel’’ diye konuştu.