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Örnek çalışmaya teşekkür

SORGUN ilçesinin Doğankent beldesinde belediye tarafından, sokak hayvanlarına yönelik olarak hazırlanıp, hayata geçirilen proje beğenildi.

25 Eylül 2020 Cuma 00:08
Örnek çalışmaya teşekkür

Hayvan severler, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur’u makamında ziyaret ederek, yapılan uygulamadan dolayı teşekkürlerini iletti. Doğankent Belediyesi tarafından 3 noktaya sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyacını karşılaması amacıyla özel yaptırılan kaplar monte edildi. Su kapları şebekeye bağlanarak, suyun sürekli kaplarda bulunması sağlanırken, belde halkında duyarlılık oluşturmak, sofrasında kalan yemeği sokak hayvanları için bırakmasına yönelik çalışma da dikkat çekti. 

Anahtar Kelimeler:
Örnek çalışmaya Teşekkür
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