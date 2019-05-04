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Ormanlık yatırımları konuşuldu

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Bölge Müdürlüğüne verilen programlar ile gerçekleşmelerin masaya yatırıldığı toplantıya Sorgun ev sahipliği yaptı.

Ormanlık yatırımları konuşuldu

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Bölge Müdürlüğüne verilen programlar ile gerçekleşmelerin masaya yatırıldığı toplantıya Sorgun ev sahipliği yaptı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Ormanlık yatırımları konuşuldu

Bölge Müdürü Adnan Diltemiz başkanlığındaki toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı. Toplantıda, Fidanlık ve İşletme Müdürleri 2019 yılı program ve gerçekleşme durumunu, devam eden üretim, stok ve tahsisli satışların durumunu içeren sunum yapıldı. Şube Müdürleri de kendi konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz, 2019 yılı programlarının hiçbir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi konusundaki tüm birimlere talimat verdi. 

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