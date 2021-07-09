Ormanlık alanlarda inceleme

Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temür, Daire Başkan Yardımcısı Yılmaz Gün, Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ederek, ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu. Akdağmadeni ormanlarında meydana gelen kurumalar, Çayıralan ormanlarında sıklık bakımı ve tensil sahaları gezildi. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ormanlık alanları gezip, incelemelerin ardından değerlendirmeler yaptı. Yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temür personele veda ederek Yozgat’tan ayrıldı.