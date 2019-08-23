Ormanlık alanlar denetlendi

Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle birlikte, Daire Başkanı Güneş’in yaptığı incelemelere eşlik etti. Güneş, Yozgat ormanları ile yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza sahalarını gezdi, faaliyetler hakkında bilgi aldı, Yozgat il genelinde yapılması planlanan yeni projeleri değerlendirdi. Yapılan bilgilendirme ve incelemelerin ardından, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, Daire Başkanı Yardımcısı Yunus Güneş ile birlikte İşletme Müdürlüğünden ayrıldı.