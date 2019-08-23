Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95394
ALTIN
277.976
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.0668
EURO
6.3865

Ormanlık alanlar denetlendi

ORMAN Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven, Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş ile birlikte Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ormanlık alanlar denetlendi

ORMAN Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı İbrahim Ergüven, Daire Başkan Yardımcısı Yunus Güneş ile birlikte Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Ormanlık alanlar denetlendi

Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle birlikte, Daire Başkanı Güneş’in yaptığı incelemelere eşlik etti. Güneş, Yozgat ormanları ile yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza sahalarını gezdi, faaliyetler hakkında bilgi aldı, Yozgat il genelinde yapılması planlanan yeni projeleri değerlendirdi. Yapılan bilgilendirme ve incelemelerin ardından, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, Daire Başkanı Yardımcısı Yunus Güneş ile birlikte İşletme Müdürlüğünden ayrıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçi sorunları devam ediyor
Çiftçi sorunları devam ediyor
Köyler yaşlılara kaldı
Köyler yaşlılara kaldı
BARAJLAR HIZ KESMiYOR
BARAJLAR HIZ KESMiYOR
BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI
BiRLiK TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Türker meslektaşlarıyla buluştu
Türker meslektaşlarıyla buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim