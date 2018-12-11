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Ormanlık alanı temizlediler

AKDAĞMADENİ ilçesinde Gençlik Merkezi üyesi gençler, ‘Dünya Gönüllüler’ günü kapsamında, Kadıpınarı milli parkında çevre temizliği yaptı. Milli parka giden gönüllü gençler, ellerine aldıkları çöp torbalarına çevreye atılmış çöpleri topladılar.

Ormanlık alanı temizlediler

AKDAĞMADENİ ilçesinde Gençlik Merkezi üyesi gençler, ‘Dünya Gönüllüler’ günü kapsamında, Kadıpınarı milli parkında çevre temizliği yaptı. Milli parka giden gönüllü gençler, ellerine aldıkları çöp torbalarına çevreye atılmış çöpleri topladılar.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Ormanlık alanı temizlediler

Çevre bilincine dikkat çekmek istediklerini ifade eden gençler, bundan sonrada çeşitli zaman aralıklarında bu tür çalışmaları yapacaklarını kaydettiler. Temiz ve sağlıklı bir çevre, bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul olduğuna dikkat çeken gençler, ‘’Her canlı gibi insanda çevresiyle uyum içinde yaşamak zorundadır. İnsan hayatının devamını sağlayan sağlığı korumak ise ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkündür. Bu nedenle vücudumuzu ve elbisemizi temiz tuttuğumuz gibi yaşadığımız uzak ve yakın çevremiz olan, evimizi, sokağımızı, okulumuzu, sınıfımızı, kısaca içinde yaşadığımız dünyamızı da temiz tutmalıyız. Bu bilinçle doğaya atılan poşet, plastik, cam gibi atıkları toplayıp, doğanın daha temiz olması için çevremizde farkındalık oluşturmaya çalıştık’’ diye konuştular. 

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