Ormanları denetledi

Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yozgat Valiliği, Yozgat’taki ormanlık alanlarda da çıkabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı tedbirler alıp, piknik yapılmasına kısıtlama getirdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri sahada inceledi. Polat, Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni, Çayıralan Ormanları ile İşletme Müdürlüklerinde incelemelerde bulundu. Valimiz Ziya Polat, Akdağmadeni ve Çayıralan ziyaretleri esnasında Yukarı Yahyasaray Köyü'ne uğrayarak köy halkı ile sohbet etti, taleplerini aldı. Polat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret ederek, personele kolaylıklar diledi, ormanlık alanda incelemede bulundu. Polat, Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ardından ülkemizin ilk Milli Parkı olan Çamlık'ta incelemelerde bulunan Vali Polat, ziyaretçilere ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu, yangına karşı nöbet tutan personele kolaylıklar diledi. Vali Ziya Polat, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ardından Kaymakam İrem Baha Yağan ile birlikte çiçekli çayır mevkiinde incelemelerde bulundu.