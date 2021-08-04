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Ormanlara Yakın Takip

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ormanlık alanlarda çıkabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı teyakkuza geçti. Ormanlık alanlar sürekli kontrol altında tutulurken, piknikçiler, ormanda çalışanlar da yağın olaylarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılıyor.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 00:40
Ormanlara Yakın Takip

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda, devriye ekipleri tarafından gece gündüz, muhtemel yangın olaylarına karşı kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde ormanlık alanlarda mevsimlik olarak çalışan kömür işçileri ile piknik ve gezinti yapan vatandaşlar ile köylüler sık sık orman yangınlarına karşı uyarılıp, duyarlı olmaları isteniyor. İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınlarının önlenebilmesi için, ormanda ateş yakılmaması, sönmemiş sigara izmaritinin, kibritin yere atılmaması, orman içinde, bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot ve anızın yakılması istendi. Bununla birlikte, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması, cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması, çocukların orman içinde ateşle oynaması gibi nedenler ile kasıtlı, tarla ve ormanları genişletmek amaçlı, orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemeye yönelik, yabani hayvanları uzaklaştırmak için de ormanlık alanlarda yangınların çıkarılabildiği hatırlatıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından her türlü şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden ihbarda bulunulabileceği hatırlatması da yapıldı. 
YANGIN UYARISI
Yozgat Valisi Ziya Polat da, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkı'na piknik alanına girilebildiğini, ancak ateş yakmanın yasaklandığını hatırlattı. Ekiplerin 7/24 görevlerinin başında olduğunu, devriye sayılarının artırıldığını kaydeden Vali Çakır, vatandaşların en ufak şüpheli durumda 112'yi arayıp, bildirimde bulunmalarını istedi. Orman yangınlarının olduğu bölgelere, orman teşkilatı görevlendirmelerinin dışında il özel idare ve ilçe belediyelerinden itfaiye ve personel gönderdiklerini de kaydeden Vali Polat, 2 itfaiye aracı, 10 personel ile 4 aracın yangın bölgesinde görev yaptığını aktardı.

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Ormanlara Yakın Takip
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