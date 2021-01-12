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Ormanlar gençleşiyor

ORMANLIK alanların gelecek nesillere aktarılabilmesine yönelik gençleştirme çalışmaları devam ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 00:34
Ormanlar gençleşiyor

 Yozgat Merkez ile birlikte Çayıralan ilçesinden başlayıp, Akdağmadeni, Saraykent, Çekerek, Aydıncık ilçelerini kapsayan bölgedeki ormanlık alanlarda devamlılığı sağlamak amacıyla gençleştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü  Sorumluluk bölgesinde geçen yıl yaşlanmış Sarıçam, Karaçam ve Kızılçam sahalarında ormanın devamlılığını sağlamaya yönelik toplamda 866 hektar doğal genleştirme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile tohumdan elde edilecek milyonlarca fidan Yeşil Vatan’da geleceğe nefes olacağı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ormanlar Gençleşiyor
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