Ormanın bekçileri

2004 yılında yayınlanan genelge ile ormanlık alanlardaki kırmızı karıncaların yuvaları koruma altına alındı. Özellikle genç ağaçlara musallat olan böcekleri yiyerek, doğal koruma ve biyolojik mücadele yaptığı belirtilen kırmızı karıncaların yuvası Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığında arttı. İlk dönemde 20 civarında karınca yuvasının bulunduğu çamlıkta, sayının giderek artarak farklı bölgelerde 50’nin üzerine çıktığı kaydedildi. Bir kolonide bulunan karıncaların günde 100 bin tırtıl, yaprak arılarının larvaları, kelebek, böcek, böcek yumurtası, son yıllarda kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına neden olan kene lavları yiyor. 7,5 milimetre uzunluğunda, 8 miligram ağırlığında olan Kırmızı Orman Karıncaları, kendi ağırlıklarının 62 kat fazlası ağırlıkları taşıyabilecek güce sahip olduğu ifade edildi.