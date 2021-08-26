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Ormanda uygulamalı eğitim

Yozgat’taki ormanlık alanlarda, orman çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları uygulamalı olarak devam ediyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 00:03
Ormanda uygulamalı eğitim

Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında uygulama eğitimleri verildi. Eğitim çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Şube Mühendisi Ayşegül Şarkışla da katıldı. Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, Çayıralan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yunus Ünal, Orman İşletme Şefleri de eğitim çalışmasında hazır bulundu. Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü İnönü Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan gençleştirmeye konu bölmelerde bol tohum yılının tespiti amacıyla kozalak sayımı, ışık ve boşaltma kesimleri, gençlik bakım tedbirlerinden sık gençliklerin seyreltilmesi konularında katılımcılar bilgilendirilip, uygulama yapıldı. 
KOZALAK AÇIKLAMASI
Öte yandan, ‘Çam kozalaklarının patlayarak, yeni yangınlara sebep olur mu?’ Sorusuna da yanıt verildi.  Kozalakların patlamaya uygun bir yapısının bulunmadığı belirtilerek, ‘’Rüzgar etkisiyle taşınması ya da yuvarlanması haricinde kozalaklar bir yangına sebebiyet veremezler. Yangın içerisindeki dal, kabuk, yaprak, kozalak gibi yanıcı maddeler rüzgarın etkisiyle duman kolonu içerisinde taşınabilir ve düştüğü yerde yanma özelliğini devam ettirir ise nokta yangını dediğimiz yangınlara sebebiyet verebilir. Kozalak patlaması denilen olay aslında budur’’ ifadelerini kullanıldı.

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Ormanda Uygulamalı Eğitim
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