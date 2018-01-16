Ormanda üretim

İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Sızır bölgesinde yürütülen Tabii Tensil Programı kapsamındaki üretim çalışmaları kış şartlarında da devam ettirildiği kaydedildi.

Meşcere tipinde 24,5 hektar alanda 900 metreküp tohumlama kesim damgası yapılarak, üretime verildi.

Üretim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, çalışmaların tamamlanmasının ardından sahada toprak işleme ve tel ihata işlemleri yapılacağı bildirildi.

Kar üzeri yapılan üretimde, üretim işinde çalışan işçileri kontrol edilip, iş sahalarında daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.