Ormanda Tırtıl istilası

Sivas bölgesindeki orman köylerinde görülen tırtıl istilasına karşı başlatılan mücadele çalışmaları kapsamında, ağaçlara 700 kuş yuvası yerleştirdi. Meşe ağaçlarına zarar veren Altın Kelebek zararlısı ile mücadele kapsamında 11 ışıklı tuzak kuruldu. ‘Sahra’ adı verilen ışıklı tuzak yönteminin Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlandığı bildirildi. Işıklı tuzakların güneş enerjisi sayesinde gece ışık yayarak zararlının kelebek evresinde yakalanarak, tekrar yumurta bırakmasının önleneceğinin altı çizildi.