Ormanda temizlik yapıldı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanı olan, eşsiz güzelliğiyle özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak yeri olan ormanlarda ekipler tarafından temizlik çalışmaları yapıldığını söyledi. Yalçın, ‘’Özellikle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı piknik alanlarında biriken çöpleri alan ekiplerimiz temizlik çalışmalarına belirli aralıklarla devam edecektir. Vatandaşlar olarak ormanlarımıza gerekli önemi gösterip piknik alanlarını nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım. Ormanlarımızı el birliğiyle koruyalım’’ dedi.