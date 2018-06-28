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Ormanda temizlik

AKDAĞMADENİ Belediyesi, İç Anadolu Bölgesinin ciğerleri olan ormanlarda temizlik çalışması başlattı.

Ormanda temizlik

AKDAĞMADENİ Belediyesi, İç Anadolu Bölgesinin ciğerleri olan ormanlarda temizlik çalışması başlattı.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Ormanda temizlik

Her yıl belirli aralıklarla ormanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiren Belediye, bu yıl yine temizlik işleri ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, ormanlarda bulunan piknik noktalarında biriken çöpleri temizleyerek, oluşabilecek çöp birikintilerinin önüne geçmeye çalışıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanın keyfini çıkaran vatandaşların, piknik alanında biriken atıklarını bırakmamaları istendi. 

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