Ormanda temizlik

Her yıl belirli aralıklarla ormanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştiren Belediye, bu yıl yine temizlik işleri ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, ormanlarda bulunan piknik noktalarında biriken çöpleri temizleyerek, oluşabilecek çöp birikintilerinin önüne geçmeye çalışıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanın keyfini çıkaran vatandaşların, piknik alanında biriken atıklarını bırakmamaları istendi.