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ORMANDA TEMiZLiK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Ormanlık alanların korunmasına yönelik farkındalık çalışması yapmak üzere gerçekleştirilen etkinlikte, ormandaki piknik alanlarında da temizlik çalışması yapıldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:08
ORMANDA TEMiZLiK

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ‘Kendi Ormanlarımı kendimiz koruyalım’ sloganı ile gerçekleştirilen kampanya ile farklı bölgelerde çıkan orman yangınlarına dikkat çekildi, ormanlık alanda yürüyüş yapılarak, temizlik çalışması gerçekleştirildi. Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlarda çıkması muhtemel yangın olaylarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe kamu kurum ve kuruluşların çalışanları öğrenciler, ilçe yöneticileri katıldı. Kadıpınarı Tabiat Parkında düzenlenen etkinlinde Kaymakam İrem Baha Yağan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir de ellerinde poşetlerle atılan çöpleri topladı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük ormanı olan Akdağmadeni ormanlarında temizlik yapmak için düzenlenen etkinlikte ormanlarımıza atılan birçok atıkları temizledik. Vatandaşlarımızdan çöplerini yanlarında götürmelerini, çöp konteynırlarına atmalarını istiyoruz. Böylece ormanlarımızı tehdit eden yangınlara karşı ilk adımı atmış oluruz’’ dedi. Yalçın, etkinlik sonra kendilerini duyan vatandaşların verilen mesajları alarak, daha dikkatli davranmalarını beklediklerini kaydetti. Yalçın, ‘’Bölgede özellikle orman yangınlarına sebep olabilecek cam şişe atıklarının çok olduğunu görüyoruz. Bu ormanlar hepimizin, hep birlikte ormanlarımıza sahip çıkmalıyız’’ diye konuştu. Kaymakam Yağan da, ‘’Felaketi önlemek bizim elimizde, lütfen ormanlarımızın kıymetini bilelim ve çevremizi temiz tutarak orman yangınlarına sebep olabilecek cam şişeleri çevreye atmayalım’’ uyarısında bulundu. Etkinlik kapsamında toplanan atıklar daha sonra belediye tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında değerlendirilmek üzere atık biriktirme noktalarına götürüldü. 

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ORMANDA TEMiZLiK
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