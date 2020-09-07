ORMANDA TATBiKAT

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü, Sızır Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan tensil sahalarında arazi hazırlığına yönelik toprak işleme tatbikatı konulu eğitim verimli geçti. Tatbikata, Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, Çayıralan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yunus Ünal, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları hazır bulundu.
07 Eylül 2020 Pazartesi 00:46