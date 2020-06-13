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Ormanda sıklık bakımı

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki ormanlık alanlarda sıklık bakımı çalışmalarına devam ediyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 01:29
Ormanda sıklık bakımı

YOZGAT Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki Sıklık Bakımı ve ilk aralama örnek alan çalışmaları ile yol kenarlarında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Sıklık bakımı çalışmaların yapıldığı sahalarda incelemelerde bulunan Çelik, genç meşcere sahalarında sıklık bakımı, koruyucu tahvil sahalarında çıkarılacak ağaçlar tespit edilerek işaretlenmesi, daha sonra kesilerek temizlenmesi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sıklık çağında uygulanan orman bakımının 5 metre uzunluğunda veya daha büyük olan ağaçların serbest bırakan eşit veya eşit yaşlı olmayan meşcerelerde yapıldığı kaydedildi. Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat-Yerköy kesiminde yol kenarında dikilen fidanları da inceleyip bilgi aldı. Çelik’e işletmede görevli teknik personel de eşlik etti. 

Anahtar Kelimeler:
Ormanda Sıklık Bakımı
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