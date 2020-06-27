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Ormanda Sıklık Bakımı

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında sıklık bakımı ve ilk aralama çalışması yapıldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:25
Ormanda Sıklık Bakımı

ORMAN Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Kayıran, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ali Aslan ile birlikte, Yozgat Orman İşletme Şefliği Sıklık Bakımı ve İlk aralama sahalarında, dikili satış öncesi örnek alan çalışmalarını denetledi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü programda yer alan sıklık bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlık alanlarda hem doğal yolla hem de dikim yoluyla gelmiş gençliklerde yapılan sıklık bakım çalışmalarını denetleyen Kayıran, ilgililerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu arada, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, sorumluluk alanlarında sıklık bakımı ile ilgili eğitim ve tatbikatlarda sürdürülüyor. Sıklık çağındaki sahalarda bakım patikaları açılması, istikbal fertleri işaretlemiş, çıkması gereken fertlerin kesilerek alandan çıkarılmasına yönelik bilgiler verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ormanda Sıklık Bakımı
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