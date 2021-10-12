ORMANDA KESiM ZAMANI

Yakacak odunlar orman köylülerine işçiliği kendilerine ait olmak üzere steri 70 kuruş, yani tonu 2 lira gibi sembolik bir bedel karşılığı veriliyor. Yakacak odun ihtiyacı resmi yollarla verildiğinden kimsenin izinsiz kesim yapmasına da gerek kalmadığı hatırlatıldı. Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi ormanlık alanlarında da izinli kesimlere başlanıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede başlatılan orman kesimi nedeniyle çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. Ünal, muhtarlar öncülüğünde devam eden orman kesim aşamasındaki süreci takiben, kesilen odunların beldeye taşınabilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlattıklarını aktardı. Başkan Ünal, ‘’Orman işletmesine ait makinaların yangın bölgelerine sevk edilmesi nedeniyle orman içi yollarda kesilen odunları taşıyan traktörlerin sorun yaşadığı tarafımıza bildirildi. İlçemizde bulunan İl Özel İdaresine ait makinalar orman içi yolların düzeltilmesine yönelik olarak yaptığımız girişimler sonucunda olumlu dönüş oldu. Orman içi yollarda gerekli düzenlemeler yapıldı’’ dedi.