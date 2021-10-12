Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1416.3
ALTIN
507.27
DOLAR
8.9947
STERLİN
12.2488
EURO
10.4072

ORMANDA KESiM ZAMANI

Yozgat’ta ormanlık alanlarda gençleştirme çalışmalarının yanında, bozuk alanların iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar devam ederken, orman köylerinin odun ihtiyaçlarına yönelik izinli kesimlere de başlanıldı.

12 Ekim 2021 Salı 00:06
ORMANDA KESiM ZAMANI

Yakacak odunlar orman köylülerine işçiliği kendilerine ait olmak üzere steri 70 kuruş, yani tonu 2 lira gibi sembolik bir bedel karşılığı veriliyor. Yakacak odun ihtiyacı resmi yollarla verildiğinden kimsenin izinsiz kesim yapmasına da gerek kalmadığı hatırlatıldı. Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi ormanlık alanlarında da izinli kesimlere başlanıldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede başlatılan orman kesimi nedeniyle çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi. Ünal, muhtarlar öncülüğünde devam eden orman kesim aşamasındaki süreci takiben, kesilen odunların beldeye taşınabilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlattıklarını aktardı.  Başkan Ünal, ‘’Orman işletmesine ait makinaların yangın bölgelerine sevk edilmesi nedeniyle orman içi yollarda kesilen odunları taşıyan traktörlerin sorun yaşadığı tarafımıza bildirildi. İlçemizde bulunan İl Özel İdaresine ait makinalar orman içi yolların düzeltilmesine yönelik olarak yaptığımız girişimler sonucunda olumlu dönüş oldu. Orman içi yollarda gerekli düzenlemeler yapıldı’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
ORMANDA KESiM ZAMANIYozgatIlerigazetesiSalıHaberOrmanlıkalanGençleştirmeIyileştirmeKesimKöylülerOdunIzinli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
Yenisi yapıldı, eskisi gömüldü
KIŞ AYLARINA HAZIR!
KIŞ AYLARINA HAZIR!
Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı
Bakan Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü Kutladı
Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı
Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı
Bakan Yardımcısından ziyaret
Bakan Yardımcısından ziyaret
Şehit babasına son görev
Şehit babasına son görev
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim