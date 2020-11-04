Ormancılara eğitim verildi

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza memurlarına yönelik eğitim çalışmaları ilgi gördü. Ormancılara önce bakım ve emniyet konularında verilen eğitimin ardından, atış eğitimi Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri gözetiminde verildi, ardından da atışlar yaptırıldı. Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, silahın güvenli kullanımı, kullanımının hukuki durumu, personelin kullanımında bulunan silahın tanıtımı, periyodik bakımı ve teknik özellikleri hakkında da bilgiler verildi, uygulama yaptırıldı.