Ormancılar hazır

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü, yaz döneminde çıkabilecek yangın olaylarına zamanında müdahalede bulunup, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürmeye yönelik eğitim çalışmalarının ardından ekipmanlarını da hazır hale getirdi. İşletme bünyesindeki personel, uygulamalı ve teorik orman yangınına müdahale konusunda eğitim çalışmasından geçirildi. Orman yangınına müdahale konusunda çağın en son teknolojisini kullanan orman teşkilatı, orman yangın söndürme ekiplerini de devamlı bilgilendirdi. Orman yangınını söndürme konusunda oldukça bilinçli bir müdahale uygulayan ekipler, yangın söndürme araçları ve ekipmanlarının da son kontrollerini işletme önünde yaparak hazır hale getirdi.