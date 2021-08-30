Orman yangını söndürüldü

Orman Genel Müdürlüğü, Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına hemen müdahale yapılarak, saat 17.15 sıralarında başlayan yangının büyümeden saat 19.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldüğünü bildirdi. Zor şartlar altında mücadeleye devam edildiğini de vurgu yapılan açıklamada, ‘’Dağlık arazide yangını söndürmek için 30 kilometre yol, 25 kilometre de yangın emniyet şeridi açtık ve çıkan 4 orman yangınının 3’ünü kontrol altına aldık. Yanan orman alanlarında cam atıkların çokluğu dikkat çekiyor. Sen atmamış olabilirsin ama gördüğün cam atıklarını toplayıp çöpe atarak bir orman yangınını engelleyebilirsin. Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi, cam atıklarını topla yangına sebep olma’’ çağrısı da yapıldı. Ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı sebeplerle çıktığı hatırlatılarak, ‘’Yozgat Akdağmadeni Akçakışla köyünde 17.15'te çıkan yangın 19.30'da kontrol altına alındı. Bölgelerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor’’ ifadelerine kullanıldı.