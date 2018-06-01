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Orman ve Tarımcılar buluştu

ÖZ Orman İş Sendikası çatısı altında buluşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları ile Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları düzenlenen program bir araya geldi.

Orman ve Tarımcılar buluştu

ÖZ Orman İş Sendikası çatısı altında buluşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışanları ile Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları düzenlenen program bir araya geldi.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Orman ve Tarımcılar buluştu

Nohutlu tepesindeki Yozgat Belediyesine ait tesislerde gerçekleştirilen programa Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Öz Orman İş Genle Başkanı Settar Arslan, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Cihan Eğilmez, Toç Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kamil Koç ve çok sayıda davetli katıldı. Öz Orman İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ramazan Şahin, Orman çalışanları ve Tarım çalışanlarının Öz Orman İş Sendikası çatısı altında toplandığını ve iki kurumun tanışıp kaynaşması için böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Kendilerini kırmayarak davetlerine gelen Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Öz Orman İş Genle Başkanı Settar Arslan’a da teşekkür eden Şahin, sendika üyelerinin haklarını korumak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yozgat Tarım İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ise, Türkiye gündemine ilişkin konuşma yaptı. Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz genel müdürlükleri hakkında bilgi verirken, Öz Orman İş Genle Başkanı Settar Arslan ise sendika çalışmaları ve sendika üyeleri için ne yapacakları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

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